'CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu için bildiri yayınlamak istedi, Kılıçdaroğlu reddetti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11'inci kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP'li belediye başkanları ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, birçok kaynaktan edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları arasında geçen adaylık konuşmasını Halk TV'de "Konuşmasak Olmaz" programında anlattı.

CHP'li belediye başkanlarından bildiri teklifi

Belediye başkanlarının, "İktidar seçim tarihini açıkladığında, CHP 'Biz de adayımızı açıklayacağız' demişti. Halkta beklenti yükseldi, dolayısıyla vakit kaybetmeden adayın açıklanması gerekir" dediğini aktaran Saymaz, CHP'li başkanların Kılıçdaroğlu'na, "Biz sizin aday olmanızı istiyoruz. Sizi cumhurbaşkanı adayımız olarak görmek istiyoruz. Eğer kabul ederseniz bu toplantının sonunda mutat olduğu üzere biz bildiriler, beyannameler, açıklamalar yayınlıyoruz. Yapacağımız açıklamalarda sizin cumhurbaşkanı adayı olmanızı teklif ettiğimizi, istediğimizi o beyannameye yazarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz" teklifinde bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu reddetti

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarına teşekkür ettiğini belirten Saymaz, "Yarın Altılı Masa toplantısı var. Sizin bu kararınız bir basın açıklamasıyla yayınlanırsa, yarınki Altılı Masa'ya emrivaki olarak değerlendirilir ve liderler üzerinde baskı yaratır. O nedenle ben bunu kabul etmiyorum" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun teklifi reddettiğini ifade etti.

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da diğer belediye başkanlarıyla beraber aynı ölçüde hareket ettiğini söyleyen Saymaz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na, İstanbul'da uygulanan seçim kampanyası modelinden bahsettiğini ve seçim kampanyasında bu modelin de uygulanabileceğini önerdiğini anlattı.

Mansur Yavaş desteğini açık açık göstermişti

Hafta sonu Ankara'da Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'nde konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş törende yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na, "İnşallah buranın açılışını da hep birlikte yaparız; temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" sözleriyle hitap ederek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini göstermişti.