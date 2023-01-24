Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını organize ettiğini iddia ettiği CHP'li bir yetkilinin, "Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız" dediğini ileri sürdü.

Halk TV'de yayımlanan 'Murat Sabuncu ile İki Yorum' isimli programa konuk olan Gültekin, iki ay önce şahit olduğunu söylediği bir konuşmayı anlattı.

Gültekin, 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda "İnşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz" diyen CHP'li üst düzey bir yetkilinin, şu anda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çalışma yaptığını söyledi.

Gültekin, CHP'li üst düzey yetkiliye ilişkin "İki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Gültekin, söz konusu konuşmanın bütün genel başkan yardımcıları ve Kılıçdaroğlu tarafından öğrenildiğini ancak kimsenin bir şey yapmadığını söyledi.