CHP'li belediye başkanından 'engelli yolu' sorusuna cevap: 'Her yer bitti engelli kaldı'

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kent merkezinde yapımı süren kaldırım çalışmalarını denetledi. Demir bu sırada yanına gelen bir kişinin engelli yollarını sorması üzerine "Sorun bu olsun. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz, her yer bitti engelli kaldı" diye yanıt vererek uzaklaştı.

Söz konusu diyaloğa dair görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından yurttaşlar, Demir'e tepki göstererek özür dilemesini istedi. Demir ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.