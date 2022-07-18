AKP MKYK üyesinden ekonomi eleştirisi: 'Mevcut politika yüzde 10'u mutlu ediyor'

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, Türkiye'de en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki farkın 23 kat olduğunu belirterek, "Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor. Yüzde 10'luk kesime verilen krediler yüzde 50'lik kesimin refahını artırmıyor" dedi.

Sosyal medya üzerinden ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Külünk'ün paylaşımları şöyle:

'En az kazanan ile en çok kazanan arasındaki fark 23 kattır'

"Kalkınma göstergelerinin en önemlileri halkın mutluluğu ve refah seviyesidir. Özellikle dar gelir grubu ve orta sınıfın refahı ekonomi yönetiminde temele oturtulmalıdır. Ekonomi bürokratlarının ne hikmetse ilgisini çekmeyen bu alana acilen dokunulmalıdır.

Türkiye'de en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki fark 23 kattır. En tepedeki yüzde10'luk nüfus toplam gelirin yaklaşık yüzde 55'ine sahipken, en alt yüzde 50'lik nüfusun toplam gelirden aldığı pay yüzde12'lerdedir.

En üstteki yüzde10'luk kesim toplam servetin yüzde 67'sine sahipken, en alttaki yüzde 50'lik nüfus toplam servetin sadece yüzde 4'üne sahiptir. Acaba ekonomi yönetimi bu tabloyu okuyor mu? Bürokratlar bu tablodan haberdar mı?

'Mevcut politika yüzde 10'u mutlu ediyor'

Sürekli büyüme rakamı açıklayarak sokağın gönlünü almak mümkün mü? Çünkü sokağa indiğinizde büyümeyi hissedenlerin çoğunun yüzde 10'luk dilime sahip kesim olduğunu görüyoruz. Mevcut politika ve tercihler alt ve orta gelir grubundan daha çok yüzde 10'u mutlu ediyor.

Burada dikkat. 15 Temmuzda sokağa inenlerden kaç tanesi yüzde10'luk gruptaydı? Ak Parti iktidarlarını 20 yıl boyunca omuzunda taşıyan daha çok hangi gruplardı? Büyüme rakamları açıklandığında sokak neden tepkili?

Kamu bankaları acilen asli vazifelerine odaklanmalıdır. Esnaf, sanatkar, KOBİ, çiftçi, öğrenci, işçi, memur gibi kesimlerin ihtiyaçları için kurulmuş olan Kamu Bankaları milli kaynakları millet lehine kullandırmalıdır. İnşaat sektörüne kaynak aktarımı minimize edilmelidir.

Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor. yüzde10'luk kesime verilen krediler yüzde50'lik kesimin refahını artırmıyor. Dar bir elit kesim servetine servet katıyor. Bu düzeni baştan aşağı değiştirmek zorundayız. Sokağı duymayan, sokağı görmeyen teknokrat akıl sorgulanmalıdır.

'Büyüme sorunu yok diyerek işin içinden çıkılamaz'

2023 yolunda ilerlerken en kritik alan olan ekonomide kaynakların betona, holdinglere ve büyük şirketlere akıtılmasının önüne geçilmeli ve halkın refahına odaklanılmalıdır. Türkiye'nin büyüme sorunu yok diyerek bu işin içinden çıkılamaz.

Odak noktası halkın sofrası ve geçimi olacak bir politikayı benimsemek ve geç olmadan acilen bunu duyurmak ve uygulamak mecburiyetindeyiz. Unutmayın elit kesimler her devirde yolunu bulur.

Ancak tabanın büyük kısmını oluşturan dar ve orta gelir grubu Türkiyemizin Sayın CB’mızın Liderliğinde verdiği büyük mücadelenin omurgasıdır 15 Temmuz mitinglerinde bu omurga dimdik ayakta elitler ise perde arkalarında idiler.

Omurga ne kadar sağlam ve sağlıklıysa beden de o kadar sağlam ve sağlıklı olur. Omurgayı ihmal eden teknokratik aklı sorgulamak ve ülkenin kredi kaynaklarını dar ve orta gelir grubuna kanalize edecek düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz."