CHP'li belediye başkanından canlı yayında çirkin sözler

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı bir radyo programında Kod-29'dan işten çıkarılan bir kadına yönelik sözleri tepki çekti.

Adana'da yayın yapan Radyo Deva'da canlı yayına çıkan Çetin söz konusu işçiye, "Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna laf söyleyemezsin. Beş tane metresi var falan filan... Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" şeklinde sözler sarfetti.

'Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk'

Çetin sunucunun "Bu konuyu kapatalım" uyarısına rağmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edebiyle gitsin istifasını versin ayrılsın dedim. Yoksa ben bunları gerekçe gösterip işten ayıracam dedim. Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk. İstifa etmediği gibi milletvekilini, bilmemkimi aratıyor. Dedim kardeşim beni aramayın bu konuyla ilgili.

Velhasıl Kod-29'a tamamen uyan bir şey, işten ayırdık. Ortalığa düştüler. Söylemedik, dolaşmadık yer bırakmıyor. Halen bana düşmanlık yapıyor, yazıyor. Elinden geleni ardına koyma. Sabaha kadar yaz. Mahkemelerde hesaplaşacağız."