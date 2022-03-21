CHP'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

CHP'li Kastamonu Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin müdahalesi sonucu Taş yara almazken, çıkan arbedede 3 belediye çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D., elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi. Odada rastgele ateş açan E.D., belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Taş olayda yara almazken, çıkan arbede sırasında 3 belediye çalışanı hafif şekilde yaralandı. E.D. isimli şahıs çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)