CHP'li belediye başkanı Özcan'dan Ümit Özdağ'ın çektirdiği göçmen karşıtı filme destek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göçmen karşıtı 'Sessiz İstila' adlı kısa filmle ilgili gözaltıları kınadı, "İsterseniz beni de gözaltına alın" dedi.

Göçmen karşıtı uygulamalarıyla bilinen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "SESSİZ İSTİLA adlı sığınmacı sorunu anlatan kısa film ile ilgili gözaltıları kınıyorum...gerçekleri söylemek suçsa...ben bu suçun ortağıyım..isterseniz beni de göz altına alın...Şanlıurfadayım" ifadelerini kullandı.

Sessiz İstila adlı filmin yapımcısı Hande Karacasu dün Sakarya'da gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Sığınmacı karşıtı ve ırkçı açıklamalarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ filmi kendisinin "sipariş ettiğini", senaryosunu onayladığını ve finanse ettiğini açıklamıştı.