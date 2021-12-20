CHP'li Beko: Bisikletlilere yaşam hakkı sunulmalıdır

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bisikletli ölümlerine dikkat çekerek ailelerin adalet arayışına destek verdi.

Basın toplantısına alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitiren Umut Gündüz'ün annesi Asuman Gündüz ve Babası Menderes Gündüz de katıldı.

Beko Türkiye genelinde pandemiyle birlikte bisiklet kullanımının arttığına ancak bisiklet kullanımının güvenli ve vazgeçilmez bir ulaşım tercihine dönüştürülmesi için gerekli adımların atılmadığına dikkat çekti.

Son 2 yılda 290 bisikletli yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirten Beko yüzlercesinin de yaralandığını bildirdi.

Bisikletli cinayetlerinin en çok motorlu taşıtların arkadan çarpması sonucu gerçekleştiğini ve ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakıldığını ifade eden Beko bunun da motorlu taşıt sürücülerinin daha dikkatsiz ve duyarsız olmalarına neden olduğunu vurguladı.

27 Aralık’ta Umut Gündüz'ün ölümüyle ilgili davanın karar duruşmasının yapılacağına dikkat çeken Beko ailelerin adalet arayışına destek verdiklerini dile getirdi.

Bisikletin kent ulaşım ağının bir parçası haline getirmesini, hız sınırının kontrol altına alınarak, trafik güvenliği önlemlerinin arttırılması çağrısında bulunan Beko şu önerilerde bulundu:

Bisikletin bir taşıt olduğu tüm sürücüler tarafından kabul edilmelidir.

Bisiklet sürücüleri için güvenli şeritler ayrılmalıdır.

Evrensel kuralları içeren eğitim müfredatı yaygınlaştırılmalı. Bu müfredat 81 ilde, tüm ilçelerde, köylerde eğitim-öğretimin bir parçası haline getirilmelidir. İlköğretim, orta öğretim ve üniversitelerde bisikletin kullanımı ve bisikletli sürüş zorunlu ders olarak veya geçiş aşamasında seçmeli ders olarak okutulmalıdır.

Ehliyet kurslarında 'trafikte bisikletin yeri' anlatılmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır.

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı bu alanda çalışmalarının kapsamını arttırmalı, yerel yönetimleri de parti ayrımı gözetmeksizin sürece dahil etmelidir.

"Bisikletliye ölüm değil yaşam hakkı sunulmalıdır" diyen Beko "güvenli yollarda hep birlikte yaşayacağımız bir Türkiye yaratmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir" ifadesini kullandı.