CHP'li Başarır'dan Hazırlık Komisyonu'na dilekçe: 'Size savunma vermiyorum'

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Muhalefet ise Hazırlık Komisyonu’na üye vermemiş ve çalışmalara katılmamıştı. Komisyon, milletvekillerine 24 Ocak’a kadar yazılı savunmalarını iletmeleri için süre tanımıştı.

Başarır, Hazırlık Komisyonu’nun savunma için tanıdığı sürenin bittiği bugün tek cümlelik bir yazıyı imzaladı ve komisyona gönderdi. Başarır’ın imzasını taşıyan yazıda büyük harflerle; “Size savunma vermiyorum!” cümlesinin yer aldığı görüldü.

Hazırlık Komisyonu’nun çalışma takviminde yarın Türkkan ve Başarır için “sözlü savunmaların alınması” gündemi bulunuyor. (ANKA)