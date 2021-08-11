CHP'li Baltacı: Azdavay'da köprü sel nedeniyle yıkıldı

Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'te etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki dere üzerindeki bir köprünün sel nedeniyle yıkıldığını söyleyen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Karşıda ve bu dere güzergahı boyunca evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Bir kısmı Azdavay'ın kendi imkanlarıyla kurtarıldı fakat hala evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Azdavay'a acilen iş makinesi ve kurtarma ekipleri lazım" dedi. Bölgede zararın boyutlarına değinen Baltacı, "Başta Azdavay olmak üzere, sel felaketinden etkilenen bölgeler acilen afet bölgesi ilan edilmeli" diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bu sabah şiddetini artırdı. Özellikle Sinop'un Ayancık ilçesinde yağış nedeniyle Ayancık Çayı taştı, kent merkezi sular altında kaldı. Bölgede çok sayıda yurttaş, evinde mahsur kalırken bölgeye Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait toplamda 3 hava aracı görevlendirildi.

Selin vurduğu bir diğer noktası ise Kastamonu'nun Azdavay ilçesiydi. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Azdavay'da dere üzerindeki bir köprünün sele dayanamayıp yıkıldığını söyledi.

'Azdavay'a iş makinesi ve kurtarma ekipleri lazım'

Baltacı, "Gece başlayan ve sabaha karşı şiddetlenen yağmur nedeniyle Azdavay sele teslim olmuş durumda. Bu arkamda gördüğünüz köprü de yaklaşık 1 saat önce bu hale geldi. Yıkılmış durumda. Karşıda ve bu dere güzergahı boyunca evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Bir kısmı Azdavay'ın kendi imkanlarıyla kurtarıldı fakat hala evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Azdavay'a acilen iş makinesi ve kurtarma ekipleri lazım" dedi.

'Acilen afet bölgesi ilan edilmeli'

Evlerinde mahsur kalan yurttaşların kurulması için hızlı bir müdahaleye ihtiyacın olduğunu ifade eden CHP'li Baltacı, yetkililere şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye bir taraftan yangın felaketleriyle uğraşırken bir taraftan da sel felaketleriyle uğraşıyor. Aslında bu göz göre göre gelen iklim krizinin sonucu olan felaketlere karşı hazırlıklı ve öngörülü olmak gerekirdi. Türkiye, hazırlıksız ve öngörüsüzlüğün bedelini ödüyor. Azdavaylılar'a çok geçmiş olsun diliyorum. Kastamonu'da yağış ve sel felaketinden dolayı zarar, hasar gören tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Başta Azdavay olmak üzere, sel felaketinden etkilenen bölgeler acilen afet bölgesi ilan edilmeli.”