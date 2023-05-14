CHP'li Bakan: Zayıf sonuç çıkan sandıklara itiraz ederek sisteme girmesini geciktiriyorlar

26. ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Zayıf oldukları sandıkları toplu götüreceğiz diyerek seçim kuruluna teslimini geciktiriyorlar" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin oy sayımına dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Bakan, şu ifadeleri kullandı:
"Zayıf oldukları sandıkları toplu götüreceğiz diyerek seçim kuruluna teslimini geciktiriyorlar.
Yine zayıf sonuç çıkan sandıklara itiraz ederek sisteme girmesini geciktiriyorlar.
Şu an alınan sonuçlar kendi güçlü oldukları sandıkların sonuçları o yüzden sakın endişe etmeyin bu seçim ilk turda bitecek 2. tura kalmayacak."