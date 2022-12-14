CHP'li Bakan: Vatandaşlık bilgileri Telegram üzerinden satılıyor

Vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin tehlikesine yönelik çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. CHP Milletvekili Murat Bakan, yurttaşların kişisel bilgilerinin bir internet sitesi ve mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden satıldığını öne sürdü.

BirGün'den Mustafa Bildircin'e konuşan Murat Bakan, Vatandaşlık bilgilerine VPN ile bağlantı kurularak girilen bir internet sitesinden ulaşılabildiğini ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya davet etti. Bakan, “Bu bilgilere rastgele bir e-posta ile ulaşılabiliyor. Sorgulama için ücret talep ediliyor. Kredi kartından para yükleyip bu bilgiler satın alınabiliyor” diye konuştu.

'Kozmik odadaki bilgilerden daha kıymetli'

CHP’li Murat Bakan, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Facebook’ta topladığı dataları dağıttığı için yargılandığını anımsattı.

Üçüncü kişilerin, yurttaşların yalnızca kendi kimlik verilerine değil, tüm soyağaçlarına ulaşabildiğini belirten Bakan, vatandaşlık ve kimlik bilgilerinin devletin en gizli kozmik odasındaki bilgilerden daha kıymetli olduğunu öne sürdü.

'Sorumlu bakan yerinde duramaz'

CHP'li Bakan, kimlik bilgilerinin ele geçirilebiliyor olmasının yalnızca kişisel değil, ulusal güvenlik riski taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Milletvekilleri, güvenlik mensupları tehdit alan alanlarda çalışanların kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini düşünün. Bir kimsenin tüm kimlik ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor olmasından bahsediyorum. Bu skandalın da ötesinde bir şey... Dünyanın hiçbir yerinde bu bilgileri koruyamayan bir devlet olmaz. Hiçbir ülkede bu bilgilerin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı bir dakika bile görevde kalamaz. Bu bilgilerin şu an tüm terör örgütlerinin elinde olabileceğini de düşünmek lazım. Uluslararası istihbarat örgütleri de veriye ulaşabilir halde. Vatandaş kimlik bilgilerini, adresini mi değiştirecek?"

İçişleri Bakanlığı: Suç duyurusunda bulunduk

CHP Milletvekili Murat Bakan’ın iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı’ndan ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan geldi. Ersoy, CHP’li Bakan suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.