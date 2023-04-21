CHP'li Atahan'dan Hataylılara 'seferberlik' çağrısı: Oylarımıza sahip çıkalım

CHP Hatay Milletvekili Adayı Bekir Atahan ikametleri Hatay’da olan yurttaşlara seslenerek 'seferberlik' çağrısı yaptı. Atahan sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Hatay Havalimanı inişlere kapalı ama kalkışlara açık. Mevcut iktidar ülkenin dört bir yanına dağılan seçmenlerimizin hava yoluyla şehre gelmesini engelleyerek onları karayoluna sevketmek ve onların oy kullanmasını engellemek istemektedir. Seçmenlerimiz bu oyunu görerek önceden bu artniyetli oyunu görmeli ve şehre 4-5 gün önceden Hatay'a gelerek oyunu kullanmalıdır.

Şehir dışından Hatay'a gelip oy kullanılırsa Hatay müthiş bir sonuç alacak. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Havaalanında ne sorun varsa çözüp havaalanını açın. Bu oyun ters teper. Hatay Havalimanını yolcu inişlerine açın."