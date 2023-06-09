CHP'li Arpacı'dan yeni bakan Şimşek'e 12 soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, 14 Mayıs seçiminin önceki günü 19,60 TL seviyesinde olan dolar kurunun seçimin ardından hızla yükselmesine dikkati çekerek yeni ekonomi yönetimine sosyal medya üzerinden sorular yöneltti.

"Denizli’nin Milletvekili ve bir yurttaş olarak ‘ekonomi’ye ilişkin sorularımı iktidara buradan yöneltmek istiyorum" ifadesini kullanan Arpacı, sorularının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanmasını istedi.

'Rasyonel zemine dönüşün faturasını kim ödeyecek?'

CHP’li Arpacı, Şimşek’e şu soruları yöneltti:

• Ak Parti kendi yarattığı ekonomik enkazını mı temizliyor?

• Rasyonel zemine dönüşün faturasını toplumun hangi kesimi ödeyecek?

• Mazot fiyatına 2 gün içerisinde gelen %13 oranındaki zammın enflasyona etkisi ne olacak?

• Yeni dönemde de enflasyonla mücadele edilmeyecek mi?

• Türk Lirasının 2021 yılından bu yana günlük en büyük oranda (%7) değer kaybı yaşamasındaki sorumlusu kim?

• Hem bütçe açığı, hem cari açık problemi olan aynı zamanda döviz darboğazı yaşayan ülke ekonomisi nereye savrulacak?

• Döviz kurlarındaki gecikmeli yükselme ihracatçılarımızı tatmin edecek mi? Yoksa ani yükselişten dolayı başka sorunlara mı neden olacak?

Dövizdeki yükselmenin etkileri

• Döviz kurlarındaki yükselme hangi parametreleri etkileyecek?

• 2023 yılı için 11.304 dolar olarak tahmin olunan kişi başına gelir hangi seviyeye inecek?

• 7 Haziran itibarıyla swaplar hariç (-) 73 milyar dolara ulaşan net rezerv açığı ne olacak?

• TL'nin değer kaybı nedeniyle, kuru tutmak amacıyla icat edilen değeri 121 milyar doları aşan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının maliyeti ne olacak?

• Nisan sonu itibarıyla 382 Milyar TL’ye varan Merkezi Yönetim Bütçe açık rakamı nereye ulaşacak?