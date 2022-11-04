CHP'li Altay'dan valilere: 'Özgürleşmenize 7 ay kaldı, suça bulaşmayın'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "'Türkiye Yüzyılı' kavramını bir slogan olarak değil, iddia olarak içselleştirmiş mülki idare amirlerine ihtiyacımız var" açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay vali ve kaymakamlara "suça bulaşmayın" çağrısında bulundu.

Bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Altay "Suç işleri bakanı kaymakam ve valilere AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı sloganını ezberleyin, içselleştirin diyor. Bu mealen şudur, ezberleyin ve ezberletindir" dedi.

Altay "O vali ve kaymakamlara söylüyorum, sesleniyorum. Özgürleşmenize 7 ay kaldı. Devletin valisi, kaymakamı olduğunuzu unutmayın. 7 ay sonra özgür olacaksınız, suça bulaşmayın. Size kanunsuz emir verenlerin makamı ne olursa olsun, bu emirlerini dinlemeyin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değinen Altay "Herkes Bay Kemal Londra’da ne yapıyor, diyor. Bay Kemal Londra’da Türkiye için güzel şeyler yapıyor" dedi.

"Bay Kemal verimliliğe dayalı yenilikçi bir ekonomi modelini Türkiye’ye kazandıracak" diyen Altay "Kasım sonunu herkes beklesin" ifadesini kullandı. Altay "Bay Kemal ve ekibi bizler, çok güçlü bir yol haritası üzerinde tüm yönleri ile çalışıyoruz. Kasım sonu en geç aralık başında Türkiye, Bay Kemal’in ve ekibinin üzerinde çalıştığı bu büyük projeyi aziz milletimiz ile paylaşacak, sağlam temelli ve gerçekten neyi, nasıl ve hangi kaynakla yapacağımızın çok şeffaf bir şekilde ortaya koyulduğu bir tablo ile Bay Kemal Türkiye’nin karşısında olacak. Çok önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapılacak. Biraz bekleyelim" diye konuştu.

Soylu'ya 'Fetöroman' yanıtı: Aç o dosyayı

Süleyman Soylu denilince aklına "şantaj, iftira, kumpas, yasa dışı dinleme ve izleme" geldiğini kaydeden Altay, Soylu'ya "Bir fetöroman yazıldı Sayın Soylu. Sen yeni belge gösterme, dosya sallama" diye seslendi.

Soylu katıldığı canlı yayında elindeki kırmızı dosyayı göstererek "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak" demişti.

Altay "TBMM’den 15 Temmuz Darbe Araştırma İnceleme Komisyonu’nun raporu çalındı. Fetöroman o işte. Elinden geleni ardına koyma. O dosyayı sallamakla olmaz. Aç o dosyayı. Orada bir suç varsa ve sen bunu bekletiyorsan, zaten yeni bir suç işliyorsun" dedi.