Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu dosya açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV 100'de canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Cemaat'le mücadele'ye ilişkin elindeki kırmızı dosyayı gösteren Soylu, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına yanıt veren Soylu, "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil" ifadesini kullandı.