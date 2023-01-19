CHP'li Altay'dan Anayasa Komisyonu'nda uzlaşma çağrısı

AKP, MHP, BBP ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla TBMM’ye sunulan Anayasa’da değişiklik öngören 3 maddelik "başörtüsü teklifi" Anayasa Komisyonu’nda görüşülüyor.

Komisyonu CHP heyeti grup başkanvekili düzeyinde takip ediyor. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da komisyondaki görüşmelere katılıyor. Ayrıca Yargıtay, Danıştay, bakanlıklar, üniversiteler, Türkiye Barolar Birliği, sendikalar ve derneklerin temsilcileri de komisyonu temsilcileri aracılığı ile takip ediyor. HDP ise komisyon görüşmelerine katılmıyor.

'Eğer herkes samimiyse buradan bir sonuç çıkma olasılığı var'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "başörtüsü konusunu mutabakatla çözme olasılığı varken" Anayasa’ya düzenlemeyi koymanın gereği olmadığını ifade ederek, “Samimiyet testinden önce AK Parti geçecek, biz değil” dedi.

Altay, “Eğer herkes samimiyse, buradan bir sonuç çıkma olasılığı var. Ama burada dolanalım, bunları ters köşeye düşürelim mantığı varsa, buradan ne sonuç çıkar bilmem. Ama amaca hizmet eden, buradan uzlaşılmadan çıkan bir sonuç aslında amaca hizmet etmez. Bu bir alanda toplumun bir kesiminin hem inançlarında hem yaşam tarzından siyaseten beslenmek olarak, siyasi nemalanma olarak değerlendirilir” diye konuştu. (ANKA)