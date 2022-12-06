CHP'li Altay, İYİP'li Örs'ü ziyaret etti: 'Beş dakika geç gelse belki de kaybetmiş olacaktık'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada yaralanan İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hastane önünde açıklamada bulunan Altay, "Saldıran milletvekili; özel olarak başka bir noktadan Hüseyin Örs’ü hedef alarak gelip, direk Hüseyin Örs’ün gözüne, yüzüne açık bir fiziki, yumruklu saldırı gerçekleştiriyor. Bu bir arbedede yaşanmış kaza değil, arbede sonucu Hüseyin Bey burada değil” dedi.

Altay'ın açıklaması şöyle:

'Beş dakika geç gelse belki de kaybetmiş olacaktık'

"Kalp pili de bu durumlarda devre dışı kalıyor. Bozuluyor, kendini kapatıyor. Galiba, doktorların bize söylediği o tarz bir şey. Pil şaşmış. Bana söylenen, beş dakika geç gelse buraya, sayın milletvekilimizi, Allah esirgesin, belki de kaybetmiş olacaktık, doktorların söylediği şekliyle söylüyorum.

Şu anda yoğun bakımda. Ben de görüşemedim, tıbbi kurallara saygımız var, tıp ne emrediyorsa odur. Ailesi ile görüştük, bilgi aldık. Ama bir iyiye gidiş de var. Pil normale dönmüş. Ama halen yoğun bakımda tutulması da bizde az da olsa bir endişeye yol açmıyor değil.

'Arbede sonucu burada değil'

Hüseyin Örs’ün kendisi zaten, içi insan sevgisi ile dolu; en yumuşak mizaçlı, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden birisi. Kürsüdeki bir başka İYİ Parti milletvekilini, AK Partililerin basıncı üzerine, fiziki basıncı üzerine; kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma güdüsüyle, AK Partililere ‘Yapmayın, etmeyin’ demek üzere orada iken, bahse konu milletvekili, saldıran milletvekili; özel olarak başka bir noktadan Hüseyin Örs’ü hedef alarak gelip, direk Hüseyin Örs’ün gözüne, yüzüne açık bir fiziki, yumruklu saldırı gerçekleştiriyor. Bu bir arbedede yaşanmış kaza değil, arbede sonucu Hüseyin Bey burada değil.

'En saldırgan milletvekillerinden birisi'

AKP Bursa Milletvekili Zafer Bey’in arbedenin dışından, Hüseyin Örs’ü gözüne kestirerek gelip, Hüseyin Örs’e fiziki, yumruklu, ağır; elinde de metal bir yüzük benzeri bir şeyle yaptığı saldırıdır. İlgili milletvekilini bilirim. Meclis’te bu tür gerilimlerde, neredeyse en saldırgan milletvekillerinden birisi maalesef. Biraz önce bir televizyon kanalında altyazı geçti. Özür dilemeyeceğini, söylemiş. Bunu çok yadırgadık. Özür dilemek bir erdemdir. Yaptığı iş zaten kabul edilemez. Şüphesiz, Sayın Örs de partisi de bu işi hukuki olarak takip edecektir. Ama arkadaşımız, Sayın Milletvekili burada canıyla uğraşırken, pişkin pişkin bir de özür dilemiyorum demenin taktirini de aziz milletimize bırakıyorum.” (ANKA)