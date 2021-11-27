CHP’li Ali Şeker, Bakan Elvan’a sordu: ‘TÜİK 2020 istatistiklerini neden açıklamıyor?’

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, 2020 yılına ait kimi istatistiklerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hala açıklanmamasının gerekçelerini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a sordu.

Şeker, yaptığı açıklamada TÜİK’in yayımlaması gereken üç önemli istatistik olan ‘2020 ölüm istatistiği’, ‘2020 uluslararası göç istatistiği’ ve ‘hayat tablolarını’ neden hâlâ yayımlamadığını sordu. Yeni yıla çok kısa bir zaman kalmışken bu istatistikleri açıklamaktaki ısrarın anlaşılmaz olduğunu vurgulayan Şeker, TÜİK’in kamu tüzel kişiliği bulunduğunu ve kamuoyunu gerçek verilerle aydınlatmakla yükümlü bir kurum olduğunu hatırlattı.

CHP Milletvekili Şeker, TÜİK ülkemizde resmi istatistiki verilerin sağlanması açısından büyük önem taşıyan bir kurumdur. Ancak son yıllarda, TÜİK’in ve TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliğini zedeleyecek kararlar alınmaktadır. Özellikle son aylarda TÜİK başkanlarının sıklıkla değişmesi, kurum içinden, kurum kültürüyle yetişen başkanlar yerine gece yarısı kararları ile kurum dışından atamaların yapılması bu güvenilirliği daha da sarsmıştır” dedi.

“TÜİK tarafından özellikle pandemi sürecine ışık tutacak kimi verilerin hala açıklanmaması kabul edilemez” sözlerini kullanan Şeker, TÜİK’in bu tutumumun kamuoyunda pandemi sürecinde yaşanan vefat sayılarının gizlendiğine dönük bir algı yarattığını ve TÜİK’in aleni bir biçimde pandemi verilerini ve ölüm sayılarını halktan saklayıp, karartmaya çalıştığını söyledi.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da istatistiklerin gizlenme gerekçesini sorduğunu hatırlatan CHP’li Şeker, bu sorusuna yanıt olarak Vefatlarla ilgili… ‘TÜİK niye açıklamıyor?’ O, TÜİK’in sorunu. Açıkladığında hepimiz görüyor olacağız.” verildiğinin altını çizdi.

CHP Milletvekili Ali Şeker'in, yanıtlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a sorduğu soruların bir kısmı şu şekilde:

- 2020 Ölüm İstatistikleri’nin ilan edilen tarihte açıklanmama gerekçesi nedir? ‘2020 Ölüm İstatistikleri’ ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır?

- '2020 Uluslararası Göç İstatistikleri’nin ilan edilen tarihte açıklanmama gerekçesi nedir? '2020 Uluslararası Göç İstatistikleri’ ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır?

- 17 Eylül 2021 tarihinde yayımlanması gereken ‘Hayat Tabloları’nın ilan edilen tarihte açıklanmama gerekçesi nedir? ‘Hayat Tabloları’ ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır?

- İlgili verilerin açıklanmama kararı kim tarafından, hangi gerekçe ile alınmıştır?

2020 yılında Türkiye’de gerçekleşen ölüm sayısı kaç olmuştur? Ölenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır?

- 2020 yılında Türkiye’de gerçekleşen ölümlerin illere göre dağılımı nasıldır?

- 2020 yılında Türkiye’de gerçekleşen ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?

- 2020 yılında kaba ölüm hızı kaç olmuştur? 2020 yılında kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller hangileridir?