CHP’li Ali Haydar Fırat’tan Yeni Parti’ye: ‘Ülkemizdeki bütün işbirlikçilerin toplamı’

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti’ye sert suçlamalar yöneltti.

Yeni Parti’nin kuruluşunu bir siyasi partinin ortaya çıkışından ziyade CHP’yi “yıkma ve bölme girişimi” olarak değerlendiren Fırat, partinin devletçi ve cumhuriyetçi çizgisinin ortadan kaldırılmak istendiğini savundu.

Fırat, CHP yönetiminin ele geçirilmesi girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından partiyi bölme ve parçalama sürecinin devreye sokulduğunu ileri sürdü.

‘Yönünü CHP içindeki ayrılıkçı harekete çevirdi’

Yeni Parti’nin kuruluş sürecinin arkasında “Yetmez Ama Evetçi” ve “sol liberal” olarak tanımladığı çevrelerin bulunduğunu öne süren Fırat, bu çevrelerin geçmişte AKP ve Kürt siyasi hareketini yönlendirmeye çalıştığını iddia etti.

Fırat, söz konusu yapının daha sonra yönünü CHP içindeki ayrışmaya çevirdiğini ve Yeni Parti’nin kuruluşuna yön verdiğini savundu.

Yeni oluşumun emperyalist merkezlerin Türkiye siyasetine müdahale girişiminin parçası olduğunu ileri süren Fırat, bazı medya kuruluşları, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve aktivistlerden oluşan geniş bir ağın da bu sürece destek verdiğini iddia etti.

‘Mesele CHP değildir’

Yeni Parti’nin adına gönderme yaparak “(Y)a(P)ı” ifadesini kullanan Fırat, şunları kaydetti:

Karşı karşıya olduğumuz (Y)a(P)ı ülkemizdeki bütün işbirlikçilerin toplamıdır. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi değildir; mesele ülkemizin birliği, devletimizin tekliği, milletimizin bütünlüğüdür.

CHP üyelerine mücadele çağrısında bulunan Fırat, partiyi ve ülkeyi söz konusu yapıya terk etmeyeceklerini belirterek, “Bugün itibarıyla partimizin her bir üyesini ayağa kaldıracağız” dedi.

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