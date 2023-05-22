CHP'li Akın: Cumhurbaşkanı montaj bir videoyla millete yalan söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yürüttüğü propagandalara ilişkin “Milletimiz, 28 Mayıs’ta, halkına yalan söyleyen bir cumhurbaşkanını seçmeyecektir. Biz, buna yürekten inanıyoruz. Atılan iftiralara sessiz kalamayız ve kimsenin de kalmaması lazım. Yalanla, dolanla, montajla siyaset yaptığını sananlar onlar. Şimdi de tüm bunları görüp yalana dolana ‘dur’ diyecek olanlar da yüce Türk milletidir. 28 Mayıs’ta Türkiye için bir karar vereceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız, 6 günümüz kaldı, karar vereceğiz” dedi.

Akın, CHP Balıkesir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Suriyeli milyonları ülkemize dolduranlara mı oy vereceksiniz?'

Akın, konuşmasında, AKP’nin politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Sınırlarımızı delik deşik eden, Suriyeli milyonları ülkemize dolduranlara mı oy vereceksiniz? Yoksa ‘10 milyon mülteciyi evine yollayacağım’ diyen 13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’na mı oy vereceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti’nin temsili T.C.’yi tabelalardan kim indirdi? Valiliğimizin girişindeki ‘T.C.’yi kim kaldırdı? Bu ‘T.C.’yi kaldırma talimatını verene mi oy vereceksiniz, yoksa ‘Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’ni tabelalardan silemez, kaldıramaz. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti bizim yürüklerimize kazınmış bir mühürdür’ diyen, T.C.’yi sahiplenen 13. Cumhurbaşkanı’mız Kemal Kılıçdaroğlu’na mı oy vereceksiniz?”

'Çakma bir videoyla millere yalan söylenmiştir'

Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terör örgütleriyle kol kola giren, onlarla masaya oturanlar terörü bitirebilirler mi? Bitiremezler. Türk vatandaşlığını oy uğruna 3-5 kuruşa satanlardan milliyetçi olur mu? Olmaz. Erdoğan ve avenesi yalanlarla, montajlarla ve montaj videolarla, hileyle yapılmış tüm kara propaganda unsurlarına sarılmıştır. Çok acıdır. Devletin en tepesindeki, bizim kutsal saydığımız Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi, elinde montaj, çakma bir videoyla millete yalan söylemiştir. Yazıklar olsun. Kurgu videolarla yapılan siyaset, asla mertçe siyaset değildir. Böyle yapılan siyaset namertliktir. Namertçe yapılan bir siyasettir."