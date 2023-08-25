CHP'li Akay: 'Borsada vurgun yapıldı, devlet seyirci kaldı'

Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduatla ilgili son tebliği piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına rağmen bilgiyi alan yurtdışı fonlarının seans başlar başlamaz satışa geçtiği görülmüştü. Borsada yabancı yatırımcıya bakanlık içerisinden bilgi taşındığı iddia edildi. CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuyu gündeme getirdi.

'Kur Korumalı Mevduatın devlete zararı 565 milyar lira'

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını bir ''hata'' olarak tanımlayan Akay, uygulamadan kademeli çıkış adımlarının Hazine üzerinde oluşturacağı maliyet yüküne işaret etti. Uygulamanın kamuya olan zararının 565 milyar lira olduğunu aktaran Akay, ''İktidar; çaresizlerin parası işsizlik maaşındaki damga vergisinden, ateşe verdiği mutfağın mutfak tüpündeki ÖTV’den, açlığa mahkum ettiği beşikteki bebeklerin bezindeki KDV’den, kısacası vatandaşa hizmet için toplanan vergileri zenginlere dağıtmıştır'' dedi.

'AKP'nin U dönüşü nafile'

Kur Korumalı Mevduattan çıkış ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı hamlelerini ''nafile'' çabalar olarak değerlendiren Akay, '''U' dönüşleriyle meşhur AKP iktidarı, şimdi de yanlış ekonomi politikalarından 'U' dönüşü yapmaya çalışıyor. Gelir adaletsizliğini katlayarak artıran, vatandaşı açlığa savuran irrasyonel ekonomi modelinden ekonomiyi rasyonel zemine döndürmeye çalışıyor. Ama kısa vadede bu yapmanın olanağı yoktur, çünkü iktidar ekonomiyi bataklığa saplamış durumdadır'' ifadelerini kullandı.

'Borsada vurgun yapıldı, devlet seyirci kaldı'

Borsa İstanbul'da vurgun yapıldığı iddialarını da Meclis'e taşıyan Akay, şöyle konuştu:

''Merkez Bankası’nın KKM ile ilgili son tebliği, piyasalar kapandıktan sonra açıklanmasına rağmen bu bilgiyi önceden haber alan Amerikan ve İngiliz yatırım fonları seans başlar başlamaz satışa geçti. Yani Amerikan ve İngiliz bankaları tebliği daha önceden öğrendiği için hisseleri boşalttı ve ciddi bir vurgun yaptı. Piyasada birkaç haftadan beri “bankalar ucuz, yabancı yatırımcılar banka hisselerinde yüklü alım yapıyor” haberleri pompalanıp fiyatların yükselmesine neden olundu. Aracı kurumların hemen hepsinin model portföylerinde birkaç bankanın yer alması yerli yatırımcıyı da bankacılık sektörü hisselerine yöneltti. Ucuz kalmış bankacılık sektöründe kimse yüzde 5’lere varan bir düşüş yaşandı. Tebliğ öncesi bankacılık sektöründe milyonlarca lot hissenin satışıyla çöküş başladı. Yasadışı olan İnsider Trading (içeriden bilgi alanların ticareti) yoluyla haksız kazanç sağlama olarak değerlendirilen KKM haberinin sızdırılması yerli ve küçük yatırımcılar büyük bir zarara uğratıldı. Piyasalar kapalıyken bu tebliğin yayınlanacağını kimler sızdırdı? Bakanlık içindeki köstebekler kimler? Devletimizi zarara uğratan bu vatan hainleri kimler? Bu sızdıranlar hakkında neden hala bir soruşturma açılmadı? Borsada haksız kazanç elde edenler neden açıklanmıyor?''