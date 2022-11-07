CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan ve Soylu'ya: 'Biri itiraf diyor, diğeri iftira'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ile ifadelerine ilişkin açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biri itiraf diyor, diğeri iftira... AKP 'Bir ülke nasıl yönetilmez'in vücut bulmuş halidir" dedi.

Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonun ardından konuşan Soylu, "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan ise, "Uyuşturucu gibi bir insanlık suçu ile, polislerimize ve hükümetimize iftira atanların siyaset yapmalarının ötesinde sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla, küresel tefecilerle aynı fotoğrafın içine sokuyorsa; yaptığı işin adı aynı fotoğrafa sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir" dedi.

Erdoğan ve Soylu'nun uyuşturucuya yönelik açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı'nın 'Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz' dediği günün akşamı Cumhurbaşkanı 'Uyuşturucu iftirası kirli bir oyun' diyor.

Biri itiraf diyor, diğeri iftira... AKP 'Bir ülke nasıl yönetilmez'in vücut bulmuş halidir."