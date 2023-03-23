CHP'li Ağbaba'dan emekli maaşı tepkisi: 11 bin 880 TL olmalıydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" sözlerinin ardından, "Oysaki en düşük emekli aylığı, 4380 TL daha fazla zamla 11 bin 880 TL olmalıydı" dedi.

Asgari ücrete oranla en düşük emekli aylığının 11 bin 880 TL olması gerektiğini söyleyen Ağbaba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan 2 Bin TL zam ile en düşük emekli aylığının 7500 TL’ye çıkarılacağını müjdeliyor. Oysaki en düşük emekli aylığı, 4380 TL daha fazla zamla 11 Bin 880 TL olmalıydı. Erdoğan, emeklinin hakkı olan ama verilmeyen en düşük 11 bin 880 TL emekli aylığından bahsetmiyor.

Peki, neden en düşük emekli aylığı 11 bin 880 TL olmalı? AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında net Asgari ücret 184 TL, En düşük işçi emekli aylığı ise 257 TL ’idi. Bu da demek oluyor ki 21 yıl önce en düşük işçi emekli aylığı, Asgari ücretin tam 1,39 katı idi.

21 yıldan bu yana eğer AKP hiçbir şey yapmasa, sadece en düşük emekli aylığının asgari ücrete olan oranı korunmuş olsaydı, en düşük işçi emekli aylığı 7500 TL değil 11 bin 880 TL olacaktı."