CHP'li Ağbaba'dan Bakan Nebati'ye gönderme: 'Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündem olan "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım" videosuna Yeşilçam'ın kültlerinden olan 'Dolap Beygiri' filminin bir sahnesinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Nebati, TRT ve TRT Haber ortak yayınında sunucu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.

Ağbaba paylaşımına "Şu gözlere bir bakınca ne görüyorsunuz? Yanıtı videoda..." notunu düştü.

'Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?'

Ağbaba'nın paylaştığı videoda Ayşen Gruda'nın oynadığı Hacer karakteri, Şener Şen'nin oynadığı Yakup karakterinin yüzü tutarak, İlyas Salma'nın oynadığı Ali karakterine "Şu surata bak hele, hele şu saflığa, yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?" dediği anlar yer aldı.