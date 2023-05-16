CHP'li Ağbaba: Türkiye biliyor ki adam kazanamadı, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’daki Güzelbahçe Konteynerkent’te bugün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Bu seçimde, her seçimde olduğu gibi yine Anadolu Ajansı’nın rezilliğini hep beraber izledik" diyen Ağbaba, "Yüzde 60’lardan başlayan cumhurbaşkanlığı seçimi, şu anda yüzde 49’a kadar inmiş durumda. Anadolu Ajansı’nın nasıl manipülasyon yaptığını, devletin kurumu olmaktan bir siyasi partinin ajansı gibi çalıştığını, AKP örgütlerinin verileriyle seçimi manipüle etmeye çalıştığını hep beraber gördük" dedi.

'İtirazların sonuçlarını bekliyoruz'

Parti avukatlarının seçim sonuçlarıyla ilgili incelemelerini sürdürdüklerini dile getiren Ağbaba, "Birçok yerden aldığımız şikayetleri bildirdik. Gelmeyenlerin yerine oy kullanma gibi birçok şikayet geldi. Yine cumhurbaşkanlığı seçiminde, YSK’nın mührünün Recep Tayyip Erdoğan’ın tam arkasına gelecek şekilde vurulduğunu gördük ve tespit ederek itiraz ettik. O itirazların sonuçlarını da bekliyoruz. Bu konuyu da arkadaşlarımızla birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.

Ağbaba itirazlara ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu anda hem örgütümüz hem de hukukçu arkadaşlarımız tek tek sandıkları incelemeye devam ediyor. Burada itirazlar ve tespitlerimizde var. Birkaç yerde avukatlarımız ve sandık görevlilerimiz tartaklandı. Bunlarla ilgili itirazlarımızı da yapacağız. Gelmeyenlerin yerine oy kullananları tespit etmek için uğraşıyoruz."

'İkinci tura çok daha iyi hazırlanacağız'

İkinci tura daha iyi hazırlanacaklarını belirten Ağbaba, herkesi umutlu olmaya çağırdı.

"Buradan hem ittifakımızın seçmenlerine hem de Malatya kamuoyuna seslenmek istiyorum" Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki adam kazanamadı. Balkon konuşmasında gördük. Hep beraber ikinci tura çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız. Milletimize anlatacağız. Milletimize bu insanların yaptıklarıyla bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, yine burada sizlerle olacağız. AKP, Malatya’da yüzde 10 civarında oy kaybetti. MHP de yüzde 3’ün üzerinde oy kaybetti. İki milletvekili çıkaramadık ama diğer partiler içerisinde CHP, oyunu artırdı. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın; bizler varız, ittifakımız var. Önümüzdeki dönemde de bu ittifakla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlar bu yokluğa ve belirsizliğe mahkum değil; sizleri aydınlığa çıkaracak, tekrar Malatya’ya hayat verecek bir ittifakın üyeleri olarak biliyoruz ki 5 kuruş almadan deprem konutlarını yapacak, ayırmadan herkesi ayağa kaldıracak bir adayımız var, Kemal Kılıçdaroğlu. Hepinizden tekrar destek bekliyoruz."