CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var. Buradan söyleyelim; Çubuk'taki saldırının azmettiricisi belli. Çubuk'taki saldırıyı azmettiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç girişiminde bulunulmasının azmettiricisi Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.
CHP'li Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere gittiği Çorum'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdiğini ifade eden Ağbaba, şu ifadeleri kullandı: