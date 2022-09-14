CHP'li Ağbaba: Gri pasaportla insan kaçakçılığının merkezindeki isim 1 saatte tahliye edildi

Gri pasaport skandalı hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ali Ayrancı’nın 2 Eylül günü tutukluluğunun devamına karar veriliyor. Bu karara aynı gün itiraz ediliyor ve yine aynı gün içerisinde yani 2 Eylül günü saat 16:55’te itiraz üst mahkemeye yetiştiriliyor. Ve Ali Ayrancı’nın 1 saat içerisinde serbest bırakılmasına karar veriliyor. Kararı veren hâkimin Ali Ayrancı’nın hemşerisi olduğu ve kararı verdiği gün izne ayrıldığı iddia ediliyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba CHP Malatya İl Başkanlığı’nda basın toplantısında şunları kaydetti:

“Gri pasaport skandalı şu an adeta bir yargı skandalına da dönüşmüş görünüyor. Olayın gerçekleşme şekli, şüphelileri, delilleri, her şey ortada olmasına rağmen neden halen dava açılmadığını bilmiyoruz. Soruşturmayı uzatarak, ipe un sererek ortaya çıkan bu suçlar ve iddialar zamana yayılarak olay soğutulmaya, kamuoyu nezdindeki etkisi hafifletilmeye çalışılıyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı şöyle konuştu:

"Olayın üzerinden bunca zaman geçmiş olmasına rağmen halen iddianame hazırlanıp sorumluların yargı karşısına çıkarılmamış olması başlı başına bir skandaldır ve kabul edilemez. Bilindiği üzere gri pasaport skandalının odağındaki 3 isim tutuklanmıştı. Bunlardan birisi yurtdışına bizzat giden, gri pasaportların çıkarılmasını organize ettiği iddia edilen, AKP’li Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra 4 Temmuz’da serbest bırakılıyor. Aynı günlerde Belediye Başkanı Mehmet Çınar hakkındaki soruşturma izni Danıştay kararı ile iptal ediliyor. Bu işin organizasyonunda yer alan AK Partinin eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı ise son olarak 2 Eylül tarihinde serbest bırakılıyor. Olayın merkezinde yer aldığı ve doğrudan bu işi organize ettiği iddia edilen devlet görevlilerinin ve AK Partililerin tamamı ya serbest ya soruşturulamıyor. Olaydaki tek tutuklu Ersin Kilit’in Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’a Almanya dönüşü 40.000 euro para verdiği, bu paranın farklı isimler adı altında Yeşilyurt Belediyesi’nin Hayır Çarşısı diye bilinen kurumuna bağışlandığı iddia ediliyor. Yurtdışı ayağındaki Ersin Kilit ise basına ve kamuoyuna yansıyan ifadelerinde kendisinin Türkiye’deki bir akrabasına verilmek üzere Bekir Karakuş’a 17 bin euro verdiğini kabul ediyor.

'Adalet AK Partililere jet hızıyla çalışıyor'

Skandalın merkezindeki Bekir Karakuş tutuklandıktan sadece günler sonra serbest bırakılıyor. Aydınlara, yazarlara, sanatçılara, muhaliflere bir türlü işlemeyen adalet AK Partililere jet hızıyla çalışıyor. Muhalifler, demokratlar aylarca yıllarca tedbir adı altında tutuklanıp cezaevlerinde çürütülürken Bekir Karakuşlara, Ali Ayrancılara yani AKP’lilere adalet çok hızlı işliyor. Hatta öyle hızlı işliyor ki. İddiaya göre Ali Ayrancı’nın 2 Eylül günü tutukluluğunun devamına karar veriliyor. Bu karara aynı gün itiraz ediliyor ve yine aynı gün içerisinde yani 2 Eylül günü saat 16:55’te itiraz üst mahkemeye yetiştiriliyor. Ve Ali Ayrancı’nın 1 saat içerisinde serbest bırakılmasına karar veriliyor. Kararı veren hâkimin Ali Ayrancı’nın hemşerisi olduğu ve kararı verdiği gün izne ayrıldığı iddia ediliyor. Ali Ayrancı ‘delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğu, tutuklukta geçen süre’ gibi gerekçeler gösterilerek tahliye ediliyor, onunla birlikte bu işi yaptığı iddia edilen Ersin Kilit hakkında ise ‘delillerin henüz toplanmamış olması, işin önemi’ gibi gerekçeler gösterilerek tutukluluk halinin devamına karar veriliyor. Yargıdaki çifte standardın ve Türkiye’de yargı bağımsızlığının geldiği durum açısından, trajik bir durumla karşı karşıyayız.

'Ali Ayrancı bu olaylardan çok uzun yıllar önce Malatya’da herhangi bir iş yapmış ya da ihale almış mıdır?'

İddiaların odağındaki Mehmet Çınar başkanı olduğu belediye hakkında bunca iddia varken derin bir sessizliğe gömülmüştür. Bugüne kadar yaptığı tek şey hakkında verilen soruşturma iznini dava açarak iptal ettirmek olmuştur. Mehmet Çınar geçtiğimiz günlerde ise tanık sıfatıyla ifade veriyor. Soruyoruz, Mehmet Çınar insan kaçakçılığı dosyasının merkezindeki AKP’li eski Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı’yı ne zamandan beri tanımaktadır? Bu şahısla kaç defa görüşmüştür? Bu şahısla belediyede bir araya hiç gelmiş midir? Bekir Karakuş gri pasaport skandalından önce Bingöl’e hiç gitmiş midir? Bekir Karakuş bu yurtdışı organizasyonunu yapmak üzere yetkiyi kimden almıştır? Çevreye duyarlı birey yetiştireceğiz diye tanıtılan bu projenin tek amacı başkan yardımcılarının bir şirket sahibinin kesesinden yurtdışında gezmek dolaşmak istemesi midir? Ali Ayrancı bu olaylardan çok uzun yıllar önce Malatya’da herhangi bir iş yapmış ya da ihale almış mıdır? Ali Ayrancı’nın Bekir Karakuş ile eskiye dayanan bir ortaklığı var mıdır? Bütün bu sorular ve daha fazlası elbette er ya da geç gün yüzüne çıkacaktır. Bizler uğrunda yüzlerce kilometre yürüdüğümüz adaletin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Haksızlığa, işlenen suçlara kayıtsız kalmayacağımızı ve bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha buradan ilan ediyoruz.” (ANKA)