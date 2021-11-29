CHP’li Ağbaba: Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez bir kamu kurumuna uyuşturucu operasyonu yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’a, “Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez bir kamu kurumuna uyuşturucu operasyonu yapıldı. Skandal kapatmak sizin işiniz değilse, 1 aydır Malatya’daki skandalla ilgili ne yaptınız?” diye sordu.

Ağbaba tarafından Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde makam şoförü olarak çalışan F.D.’nin kurum binasına 5 bin adet uyuşturucu sentetik hap sakladığı, devletin resmi aracıyla bu uyuşturucuların dağıtımını yaptığı basın açıklaması ile gündeme getirilmişti.

Ağbaba, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında 5 bin uyuşturucu hap yakalanmasıyla ilgili 1 aya yakın süredir her hangi bir işlem yapılmamasını eleştirerek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Uyuşturucu kırmızı çizgimiz, bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız,skandal kapatmak bizim işimiz değil’ demişti.Ancak görünüyor ki kırmızı çizgileri de,skandal kapatmak yönündeki cümleleri de boşmuş.Skandalın ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen kurumdan başta müdür olmak üzere 1 kişinin bile ceza almaması AKP’nin ve Bakanın bu konuyu kapatmak istediğinin göstergesidir” dedi.

1 değil 3 zula varmış

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Narkotik ekipleri tarafından ilk kez bir kamu kurumuna uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Ağbaba, “AKP iktidarları döneminde kamuda her gün yeni bir skandal, yeni bir kokuşmuşluk ile karşılaşıyoruz. Yeni yeni ortaya çıkıyor ki Malatya’daki devlet dairesinde 1 değil 3 zula birden varmış. Makam şoförü riski dağıtmak için her ihtimale karşı uyuşturucu hapları 3 e bölerek kurumda saklamış, dağıtıma çıkacağı zaman kurum aracı ile satışa çıkmış” dedi.

‘Bir il müdürlüğünden bir şey olmaz' mı diyorlar

Sayın Bakan daha önce yaptığımız basın açıklamasının ardından trollük yapıp bizlere laf yetiştirmeyle çalışmıştı. Aradan 1 ay geçti. Halen konuyla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmış değil. ‘Uyuşturucu satan personel tutuklandı’ demişler. Peki o kişinin bu kadar rahat hareket etmesine sebep olanlar, yaptıklarına göz yumanlar ne olacak? Ensar Vakfı Yurdunda 45 Erkek öğrenciye tecavüz edildiğinde dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı “Bir kereden bir şey olmaz” demişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ise “Bir İl Müdürlüğünde olmuş, bir şey olmaz” diyor galiba.

Müdür uyarılmış ama olayın üstünü kapatmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına soruyoruz; Müdürün Makam/özel şoförü tutuklanmadan önce bazı personellerin şoförünün uyuşturucu dağıtımı yaptığı yönündeki şüphelerini müdüre aktarmalarına ve uyarmalarına rağmen müdürün olayı kapattığı iddia ediliyor. Sayın bakan neden halen müdür ile ilgili bir tasarrufta bulunulmuyor? Müdüre bazı siyasilerin kalkan olduğu, görevden alınmaması için baskı yaptıkları iddiaları doğru mu?

Devlerin arabası 1 hafta ortadan kaybolmuş

Bakanlığınıza ait, devletin resmi arabası 1 hafta ortadan yok olmuş. Bu 1 haftada araba neredeydi? Makam şoförü makam arabasıyla 1 hafta boyunca kaybolduğunda ‘nereye gittin diye soran olmadı mı? Olmadıysa Malatya İl Müdürlüğü, her isteyenin her istediğini yaptığı bir yer midir?

Başka torbacılar da kurum aracını kullanmış

Eylül ayında kurum binasında uyuşturucu dağıtıcısı kişi ile beraberindeki torbacının kurum arabasına binip kurumdan ayrıldığı ve akşama doğru geri döndükleri, devletin resmi aracının sadece şoförün değil başka uyuşturucu satıcılarının da kullanımına açıldığı iddiaları hakkında ne tür bir işlem yaptınız?

Kurum Teksas'a dönmüş, bakan sessiz

Uyuşturucu genel dağıtıcısı /şoförün kuruma silahla girdiği, kurt köpeğiyle tüm katları dolaştığı, personelleri rahatsız ettiği ortaya çıkmışken, aile ve çocukların korunması için kurulan bakanlığınıza bağlı il müdürlüğü Teksas’a dönüp, çalkalanıyorken 1 aydır sessiz kalmanızın sebebi nedir?