CHP'li Adıgüzel: Seçim gecesi sistemsel sorun yaşamadık

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri için dün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP birinci parti olurken Erdoğan yüzde 49 ile en yüksek oyu alan isim oldu.

Seçim gecesinde en çok tartışılan konuların başında CHP'nin seçim sonuçlarının aktarılmasında sorun yaşadığı oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Halk TV canlı yayınında eleştirilere yanıt verdi.

'Yanlış bir algı var, sistemsel hiçbir sorun yaşamadık'

Seçim gecesi veri akışının sağlanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden CHP'li Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış bir algı var, sistemsel hiçbir sorun yaşamadık. Tüm Türkiye’de örgütlerimiz bize veri gönderdi. Bazıları coğrafi koşullar sebebiyle geç gönderdi. Okul önlerinden mobil uygulama ile çok hızlı gönderenler var. Ama sistemsel bir sorun yaşamadı CHP.

Benim akşam böyle bir basın açıklaması yapma gibi bir görevim olmadığı için, ekranların başında durmak zorundaydım. Çünkü siber saldırılar da alıyoruz. Bir saniye bile bir sorun yaşanmadı."