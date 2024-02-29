CHP'li adayla aynı isme sahip bağımsız aday çıkarıldı: 'Şeytanın bile aklına gelmez'

CHP’den Balıkesir Belediye başkan adayı gösterilen Ahmet Akın’la aynı isme sahip bir aday çıkarıldı.

Cumhuriyet'teki habere göre, bağımsız aday olarak listede yer alan diğer Ahmet Akın'la ilgili açıklama yapan CHP adayı, kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin amaçlandığını, bu tezgâhın bilinçli olarak kurulduğunu savundu.

"Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular" diyen CHP'li Ahmet Akın, "Bu tezgâhı kurgulayanlar, ‘Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım’ diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan "kopya aday" yapılan Ahmet Akın kayıplara karıştı. Balıkesir merkezde bir lokantada çalışan Akın'ın işe gitmediği öğrenildi.

Hiç seçim çalışması yapmadı

Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre, bağımsız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın henüz hiçbir seçim çalışması yapmadı. Akın’ın herhangi bir sosyal medya mecrasında bir hesabı da bulunamıyor.

Lokantadaki arkadaşları Akın’ın yaklaşık 3 haftadır işe gitmediğini söylerken, politikayla ilgili konuşmayan biri olduğunu da ifade etti.