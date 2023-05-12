CHP'li aday sahte broşür dağıtanları yakaladı: TÜGVA temsilcisi de aralarında

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, seçim bölgesi olan Esenler’de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı kullanılarak hazırlanan sahte broşürleri dağıtan bir grubu tespit etti. Polisle birlikte grubun yanına giden Bülent Ütebay, sahte broşürü dağıtanları suçüstü yakalayarak onlara tepki gösterdi.

Olay anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ütebay, TÜGVA İstanbul Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğunu söylediği kişi, sahte broşürün üzerinde yer alan ifadeleri savunarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyonda başörtüsüne “1 metrekarelik bez parçası” dediğini öne sürdü. Ütebay'ın bunun üzerine sorduğu “Hangi televizyonda” sorusuna ise net bir yanıt gelmedi.

Broşürleri dağıtan grup polis tarafından gözaltına alındı.

'Broşürler toplatılmalı'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak İstanbul Valiliği’ni gereğini yapmaya davet etti. İstanbul İl Seçim Kurulu ve Esenler İlçe Seçim Kurulu’ndan sahte broşürlerin toplatılması kararı beklediğini ifade eden Canan Kaftancıoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Esenler Belediyesi çalışanı ve Esenler TÜGVA temsilcisi Cumhurbaşkanı adayımızın imzasıyla sahte CHP broşürü yapıp dağıtırken suç üstü yakalanıyor. Şu anda emniyetteler İstanbul valiliğini gereğini yapmaya davet ediyorum.

Ve ayrıca İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarından orijinal broşürlerimizin şekli taklit edilerek üretilen sahte broşürlerin kolluk marifetiyle toplatılması kararını da hızlıca bekliyoruz.. Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız Gİ-DE-CEK-Sİ-NİZ!

Bu broşürlerde suç unsuru yoktur diye bir karar verilirse eğer, yarından itibaren tüm İstanbul’a AKP şablonunda logolarını kullanarak Erdoğan imzasıyla yaptıklarının söylediklerinin(bizde yalan olmaz) dağıtılması suç olmaz bu durumda Öyle değil mi?”