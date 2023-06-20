CHP'li Açıkel'den ÇEDES soruları: Manevi Danışmanların mesleki ve pedagojik yetkinlikleri nelerdir?

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Fethi Açıkel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi hakkında bir soru önergesi verdi.

CHP’li Açıkel soru önergesinde, ÇEDES projesinin anayasaya, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve bakanlık mevzuatına aykırı olduğuna dikkat çekti. Açıkel, "ÇEDES projesi ile laik ve bilimsel eğitime zarar verecek sözde manevi danışmanlar ile öğretmenlerimiz bir tutulamaz" dedi.

Açıkel soru önergesinde, “Mesleki liyakat ve yetkinlik ilkelerine, laik ve bilimsel eğitim temeline zarar verecek olan, eğitim sistemimizdeki ve okullarımızdaki acil ihtiyaçları çözmekten uzak bu proje, mevcut sorunları ihmal ederek daha da derinleştireceği gibi, başta mesleki yeterliliği haiz öğretmenlerimizi, tüm eğitim bileşenlerini bilhassa pedagojik alan uzmanlarını ve yakıcı, gerçek sorunlar karşısında çözüm bekleyen öğrenci ailelerimizin taleplerini hiçe saymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Son dönemde, Kamuoyunda ÇEDES protokolü merkezli ciddi bir tartışma ortamı oluşmuş ve başta eğitim camiası ve öğrenci velileri olmak üzere tüm kamuoyunun bilgilendirilme ihtiyacı bulunmaktadır" ifadelerini kaydeden Açıkel'in, önergesinde yönelttiği sorular şöyle: