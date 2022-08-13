CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında bir araya geldi.

İstişare, dayanışma, kentlerin sorunları, deprem, orman yangınları, koronavirüs, Kara Kış Fonu, ekonomi, gıda gibi konular üzerine CHP'li belediye başkanları daha önce de çeşitli illerde yapılan toplantılar yaparken bu kez de Tekirdağ'da buluştular.

İki gün süren toplantı sonrası 11 Büyükşehir Belediye Başkanı adına ortak açıklamayı ev sahibi Albayrak yaptı. Albayrak'ın yaptığı ortak açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Ülkemiz ekonomisinde yaşanan ağır tablonun vatandaşlarımıza olan yansıması ve maliyeti her gün artmaktadır. Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır.

Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım, su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

Büyükşehir belediyelerimiz, bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürmektedir. Bu hizmetlerin önemli bir kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir.

Toplantımızda ayrıca sağlık çalışanlarımızın son dönemde gittikçe artan mesleki sorunlarını ele aldık. Halk sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet veren çok değerli sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetle mücadeleyle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz." (ANKA)