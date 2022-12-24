CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek mesajı

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından 'Bu yolculukta Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu`na sonuna kadar güveniyoruz' mesajı geldi.

Haber Merkezi

Konya'da toplantı yapan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak deklarasyon geldi. 

KRT'de yer alan habere göre, söz konusu deklarasyonda Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yer aldı.

Metinden bir bölüm şöyle:

"Bizler, bu iktidar döneminde suikast girişimlerine, linçlere, saldırılara uğramış ancak yılmamış, teslim olmamış, boyun eğmemiş; dirayetle, basiretle Millet İttifakının mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, Altılı Masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde seçilmiş Belediye Başkanlarıyız. 
Bu yolculukta Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu`na sonuna kadar güveniyoruz. 
 Altılı masanın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır."

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