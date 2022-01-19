CHP'den yeni swap anlaşması yorumu: Olmayan rezervi var gibi gösterme çabası

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasından imzalanan 18 milyar dirhemlik (yaklaşık 5 milyar dolar) swap anlaşmasına ilişkin, "Bu, olmayan rezervi varmış gibi gösterme çabası.” dedi.

CHP’nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak swap anlaşmasını şöyle değerlendirdi:

“Bugün çok ilginçtir, yeni bir swap anlaşması gördüğüm kadarıyla imzalanmış. 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması. Merkez Bankası elindeki dövizleri satıyor, onun yerine swapla başka paralar cinsinden olan dövizleri dolara saydırıp rezerv gösteriyor. Tabii bu, olmayan rezervi varmış gibi gösterme çabası. Şunu açıkça bugün burada da ifade ettim. Bugün doların Türk lirası karşılığını 14 liranın altında tutmak için sattıkları bu rezervleri çok arayacaklar. Türkiye çok arayacak. Muhtemelen de biz arayacağız. Yani biz yerine koymak zorunda kalacağız. Açıkça ifade edeyim; Merkez Bankası’nın iki kolunu birden arkasına bağlamış durumda ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Merkez Bankası sürekli dayak yiyor. Manzaraya bakın. Dün hani şöyle diyordum ben; bu 20 Aralık’tan sonra Erdoğan, ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ lafını kullanmaktan galiba vazgeçti. Uzun süredir kullanmıyor diyordum. Dün bu lafı yeniden kullanmış. İşte borsanın halini gördünüz. Döviz piyasasını baskı altında tutmak için dövizleri ciddi şekilde sattıklarından, bugün BAE ile yeni bir swap anlaşması imzalamak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu politikaların sürdürülebilirliği yok ama iktidar, ‘ereye kadar sürdürebilirsem oraya kadar gideyim’ diye bu işi götürmeye çalışıyor.” (ANKA)