CHP'den Ukrayna açıklaması: Asla kabul etmiyoruz, kınıyoruz

CHP İstanbul Milletvekili ve partinin Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü hiçe sayan, başta Minsk Anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan, Birleşmiş Milletler şartında ifadesini bulan 'devletlerin toprak bütünlüğüne saygı' ve 'sınırların zor kullanılarak değişmezliği' ilkelerini açıklıkla ihlal anlamına gelen bu eylemi asla kabul etmediğimizi ve kınadığımızı açıkladık" diyen Çeviköz, "Benzer bir durum Kırım'da da mevcuttur, onu da biliyoruz ve Kırım'ın ilhakını da aynı şekilde tanımıyoruz" ifadesini kullandı.

"Söz konusu tanıma kararı Karadeniz güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokmuştur" iddiasında bulunan Çeviköz, "Bu kararın yaratabileceği sakıncaların önlenmesi için ilgili tarafların ivedilikle yapıcı ve barışı önceleyen bir diyalog içine girmelerini gerekli görüyoruz" ifadesini kullandı.