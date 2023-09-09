CHP'den Tanrıkulu'ya ilişkin ilk açıklama: 'Yetkili organlarımızda görüşülecek'

CHP, Türk Silahlı Kuvvetlerine'ne (TSK) yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya dair açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tanrıkulu'nun "TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... TSK 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.