CHP'den Soylu'nun belediyelerle ilgili açıklamasına ilk yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyeleri hedef almış ve İBB’de işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu iddia etmişti.

Soylu'nun iddialarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İçişleri Bakanlığı, Meclis'te dosya sallamak, basın toplantısında rakam açıklamak değildir. Yanlış varsa, gereğini yaparsın. Belediyelerimizdeki işe alımlar mevzuata uygundur" dedi.

Özkoç, "Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı, güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı'dır. Belediyelerde, kamuda terörist var diyorsanız; temel sorumluluk sana ve iktidara aittir. İçişleri Bakanı olarak elinde istihbaratın, devletin gücü var. Buna rağmen; 15 Temmuz'dan sonra işe aldığın kaç Polis, Jandarma, Mülki Amiri, daha sonra FETÖ gerekçesiyle kararnameyle ihraç ettin onu açıkla? Beceriksiz ve yalancısın" ifadelerini kullandı.