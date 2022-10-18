CHP'den sosyal konut projelerine ilişkin kanun teklifi

CHP sosyal konut projelerinde ödemelere ilişkin düzenlemeler için kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, başvuruları 14 Eylül ile 31 Ekim arasında alınan sosyal konut projelerinde hak sahiplerinden peşinat talep edilmeyecek.

Projeler 360 aya kadar taksitlendirilebilecek, başlangıçta ilan edilen konut bedeline ek yapılamayacak, taksit ödemelerine konutların teslimini takip eden 4. aydan itibaren başlanabilecek. Sosyal konut projelerini üstlenecek firmalara, "girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık göz önüne alınarak" hazine garantisi verilebilecek. (AA)