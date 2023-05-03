CHP'den 'siber saldırı' önlemi: İnternet sitesini yurt dışına kapattı

CHP'nin internet sitesi yurt dışına kapatıldı.

Sayfada, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.