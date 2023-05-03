CHP'nin internet sitesi yurt dışına kapatıldı.
Sayfada, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.
CHP'den 'siber saldırı' önlemi: İnternet sitesini yurt dışına kapattı
CHP internet sitesini 'siber saldırılardan korunmak için' yurt dışına kapattı.
Haber Merkezi
CHP'nin internet sitesi yurt dışına kapatıldı.
Sayfada, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.