CHP'den 'seçim gecesi' uyarısı: 'Seçmenler bizim açıklamamızı beklesinler'

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim günü için sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu, oy sayımında CHP Genel Merkezi'nde sistemin nasıl işleyeceğini anlattı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin sandıkta gerçekleşecek oy kullanma işlemi öncesinde CHP seçim güvenliği için hazırlıklarında sona geldi. Sandıkların kapatılıp oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte CHP’de asıl hareketlilik parti genel merkezinin dördüncü katında oluşturulan ve çağrı merkezi görüntüsüne sahip salonda olacak.

Türkiye genelindeki 195 binin üzerindeki sandığın verilerini denetleyecek ekip 86 kişiden oluşuyor. Burada çalışacak her bir kişi yaklaşık 2 bin 250 sandıktan sorumlu olarak belirlendi. Sahada çalışan partililerden gelen tutanaklar ile YSK’den gelen verilerin girildiği sistemde uyumsuzluk olması halinde bunları tespit edecek olan bu ekip sahadaki görevlilerle sürekli irtibat halinde olacak.

'YSK’yi sandık sandık kontrol eden bir yapıda çalışıyoruz'

Seçimlerin teknoloji değil temelde insan kaynağı meselesi olduğunu belirten Adıgüzel, seçimlerde görevlendirilen sandık görevlilerinin işlerini en iyi şekilde yapmalarının hayati durumda olduğunu belirtti. Islak imzalı tutanakların önemini anlatan Adıgüzel, partisinin dördüncü katında oluşturulacak çağrı merkezinin çalışma sistemini şu ifadelerle anlattı:

“Tutanaklar tutuluyor ve ilk sonuçları okul önünden almaya çalışıyoruz. Bir mobil uygulamamız var ve mobil uygulamamızı kullanacak arkadaşlar ilk sonuçları alacak. Islak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarına götürülmesi talimatını vermiş durumdayız. İkinci olarak da ilçe başkanlıklarımızdan bize veriler gelecek. Bu arada üç dakikada bir YSK’den veri alır durumda olacağız. Bunların hepsini birleştireceğiz. Bir hata varsa, sandık sandık bize sistemden uyarı gelecek. Bizim yaklaşık 20 kişilik bu yazılımı geliştiren ve güvenliğini sağlayacak teknik ekibimiz var. Seçim akşamı onlar çeşitli yerlerde olacaklar. Dördüncü katta kurulacak çağrı merkezimiz ise örneğin bir sandıktan veri gelmedi mi, arayarak ‘Sandığın sonucunun neden gelmediğini’ soracak. Sandıkta hata var ise, bizim bir oyumuz başka bir partiye yazılmış ise ‘Bu sandığa itiraz edin’ diyerek arayacak. Yaklaşık 100 kişilik bir çağrı merkezimiz o gece çalışacak. Bunun yanı sıra gönüllülerimiz de var. Hızlı değil ama YSK’yi sandık sandık kontrol eden, birleştirmesini ayrı yapan, bütün toplamları kendi birleştiren bir yapıda çalışıyoruz."

'Manipülasyon' uyarısı

Seçim güvenliği için seçmenlerin de katkı verebileceğini, kendi kullandıkları oyları gidip izleyebileceklerini belirten Adıgüzel, “Çuvalların ilçe seçim kuruluna tesliminde değiştirilebileceğiyle ilgili soru işaretleri var. Seçmenler çuvalların gittiği araçları takip edebilirler” diye konuştu.

Türkiye genelindeki görevlilerin bütün gece çalışacaklarını ifade eden Adıgüzel, “Türkiye genelinde 195 bin sandığı ve yurt dışı oyları takip ettiğimizi düşündüğümüzde tek tek incelemek ciddi bir zaman alacak. Anadolu Ajansı bir şeyler söyler, herkes 31 Mart 2019’u hatırlasın, nasıl kaçtıklarını. Birileri çıkar, ‘Ben kazandım’ der. Manipülasyon olduğunu herkes biliyor. Seçmenler CHP’nin periyodik aralıklarla o gece yapacağı açıklamaları beklesinler. Biz vatandaşımızı bilgisiz bırakmayacağız. 24 saat cumhurbaşkanlığı, 48 saat de milletvekili seçimleri için itiraz süresi var. Sürelerimizi sonuna kadar kullanıp son oya kadar sayıyor olacağız” ifadelerini kaydetti.