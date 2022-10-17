CHP'den 'sansür yasası' açıklaması: Ucube yasayı iptal istemiyle AYM'ye taşıyacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'unu iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklayarak, "Ancak bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Korkunç bir cinayettir'

Öztrak, 2003’ten bu yana 2 bini maden emekçisi olmak üzere 30 bin işçinin 'iş kazası' denen iş cinayetlerinde yitirildiğini belirtti ve iktidarın 20 yıldır işçinin hayatını tehlikeye atan eksikleri gidermediğini söyledi.

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Öztrak, "Hiç eğip bükmeyin, bu korkunç bir cinayettir ve biz CHP olarak, o anaların, babaların, eşlerin, çocukların, güzelim bebeklerin adına sorumluların peşini bırakmayacağız. Bu faciayı unutturmayacağız. Hesabını soracağız" dedi.

Öztrak, Sayıştay'ın patlamanın yaşandığı müessese için hazırladığı 2019 denetim raporunda bugün olanlar için açıkça uyarılarda bulunulduğunu, müessesede üretimi olumsuz etkileyen başlıca etkenlerin sayıldığını ifade etti.

'Anayasa Mahkemesi için de samimiyet sınavıdır'

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen ve TBMM'de kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'na değinen Öztrak, "Biz bu ucube yasayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine elbette taşıyacağız" dedi.

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır. Anayasa Mahkemesi ya seçimin adil ve güvenli olmasını ciddi bir biçimde sakatlayan bu yasayla ilgili iptal istemini ivedilikle görüşerek, karara bağlamalı veya da bu sansür yasasını karara bağlayana kadar 29. maddesinin yürütmesini durdurma kararı vermelidir. Anayasa Mahkemesinin temel görevi, demokrasimize, fikir ve ifade özgürlüğüne, seçim adaletine vurulmak istenen darbeyi bertaraf etmektir."

'Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında 8 saatlik dilimde ne yaptığı, nereye gittiği konuşuluyor. Kendisi 'Hamburger yemeğe gittim' demişti. Sekiz saatte kimlerle görüşüldü" sorusuna şu yanıtı verdi.

"Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birileri ellerine tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunu bir soruştururlar. Ama bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır. Yalan haber şampiyonu oldular. Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar? Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok."

'Hizmet edilemez hale getirmeye uğraşmaktadırlar'

Öztrak, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 oranında indirim yapılmasına karar verdi. Belediye bu kararla ASKİ'nin ciddi şekilde zarara uğrayacağını açıkladı. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"AK Parti'li Belediye Meclis üyelerinin suya indirim talebi iyi niyetli değil, art niyetlidir. Bir kere yaptıkları her şeyden önce suçtur. Bunu ben söylemiyorum, 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi bunu açıkça ortaya koyuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin gözleri o kadar dönmüştür ki, suç işlediklerinin farkında bile değildirler. Belediyelerin gelirlerini düşürerek hizmet edemez hale getirmeye uğraşmaktadırlar. Sarayın talimatıyla belediyeyi zarara uğratarak belediyenin Ankaralılara yapacağı sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynağı kesme çabası içindedirler, Ankaralılara hizmet çabası içinde değildirler."