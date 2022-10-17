CHP Sözcüsü Öztrak: Madende işçi ölümlerinde Türkiye ilk sırada

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporunu paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak Türkiye’nin 2019-2021 yılları arasında maden kazalarındaki işçi ölümlerinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün maden kazalarında ölen işçilerin raporunu paylaşan Öztrak, "Ülkeyi uçuracağız diye pazarladıkları ucube saray rejiminde, hayattan uçup giden canlar…Ve 20 yılın sonunda hala hiç sıkılmadan; ‘Madenlerde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz’ diyorlar. Bilmiyorlar ki millet bunların yüzünü artık hiç görmek istemiyor” dedi.