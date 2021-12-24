CHP'den sahte içki ölümleriyle ilgili tepki: Vatandaş değil devlet alkolik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'li vekillerle birlikte TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, düzenlediği basın toplantısında sahte içkiye bağlı ölümleri araştırmak için parti içinde komisyon kurduklarını dile getirerek, iktidarı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.

Ağbaba ayrıca, komisyon üyeleri ile birlikte yaptıkları açıklamada sahte içki ölümlerinin önlenmesi için TBMM'yi göreve çağırdıklarını belirtti.

CHP'li Ağbaba, sahte içki ölümlerinin Türkiye'den başka ülkede örneğinin olmadığını, yılda en az 500-600 kişinin sahte içkiden öldüğünü belirterek, ''Geçen yıl sahte içki gerçeğini kamuoyuyla paylaştık, çalışmalar yaptık ve medyada gündeme getirdik. Ama sahte içkiyle mücadeleye yönelik tek bir adım atılmadı hatta değil adım atmak geçen yıla göre sahte içki satışı yapanlara yönelik yakalamalar yüzde 44 azaldı. Sahte içki tüketiminin artışının en önemli nedeni ise içki fiyatlarında özellikle son yıllarda yaşanan olağanüstü artışlardır” şeklinde konuştu.

'En pahalı 3. ülke'

Hazırladıkları raporu Meclis'e sunan Ağbaba, “Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, ithal ve yerli alkollü içki fiyatları sıralamasında Türkiye Avrupa'da alkollü içkinin en pahalı olduğu 3’üncü ülke; OECD verilerine göre, Türkiye dünya sıralamasında İzlanda, Norveç, Avustralya, İsveç ve Finlandiya’nın ardından en yüksek alkollü içki vergisi sıralamasında 6’ncı sırada! Bu ülkelerde milli gelirin ülkemizden en az 6-7 hatta 10 katına kadar yüksek olduğunu da unutmayalım” dedi.

'Covid-19 dışında böyle bir şey yok'

Ağbaba, 10 Aralık'tan itibaren 19 kentte sahte içkiye bağlı ölümlerin yaşandığını kaydederek, "Alkol ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı ve buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Düşük gelirli tüketiciler merdiven altı satıcılara yöneldi. İnternetten kapıya kargolu teslimatlar başladı. Ölüm kargo ile geliyor. Sahte rakı üreticileri seri üretime geçti. Türkiye'de Covid-19 dışında böyle toplu ölüme yol açan başka bir şey yok" diye konuştu.

İktidarın sahte içki satışına karşı caydırıcı politikalar aksine, yurttaşın sahte içki içmek zorunda bırakıldığını söyleyen Ağbaba, ''Erdoğan samimi ise alkol ve sigaradan alınan vergileri genel bütçeye değil bunlarla mücadele eden kurumlara aktarsın. Türkiye, dünyada milli gelirine oranla alkollü içeceklerin en pahalı olduğu ülkedir. Alkolden alınan vergi oranları içki tüketimini azaltmıyor, aksine vatandaşları merdiven altı içkiye itiyor. CHP olarak Meclis'e araştırma önergesi sunduk. Eğer adım atılmazsa ölümler devam edecektir'' ifadelerine yer verdi.

'Vergiler düşürülmeli'

Alkolden alınan vergilerin makul seviyeye inmesi gerektiğinin altını çizen Ağbaba, 'insanların bir aylığına sigara ve alkolü bırakmaları halinde, ülkenin ekonomisinin çökecek durumda' olduğunu vurgulayarak iktidara yüklendi.

CHP'li vekil, ''Sahte içki AKP iktidarı zamanında tavan yaptı. Bir sahte içki iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu akıldışı politika sadece sahte alkol satan simsarlara yarıyor. Alkolik olan vatandaş değil, devlet. Vatandaş bir kadeh içiyor, devlet 3 kadeh içiyor. Vatandaşın 1 kadeh içtiğinden, devlet 3 kadeh vergi alıyor. Vatandaşın tek bir bağımlılığı var o da vergi bağımlılığı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcısı yakalarsanız ayağını kırın diye sahte naralar atıyor, peki sahte içki satan tacirlere karşı tek bir adım attın mı, bu satıcılarla bir ilişkisi mi var? Çık yanıtını ver'' dedi.

Sahte içki ölümlerinin politik olduğunu belirten Ağbaba, ''Ölümler adım atılmazsa devam edecek, iktidara çağrı yapıyoruz. Merdiven üretime artık dur denmeli" dedi.