CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "paramiliter bir kuruluş olduğunu ve terörist yetiştirtiğini" söylediği SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, suç duyurusu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek burada bir basın açıklaması düzenledi.

Tezcan açıklamasında, "Daha önce sayın Genel Başkanımız yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT, paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenme suçtur. SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray'ın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür" ifadelerini kullandı.

"SADAT'ın yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki SADAT silah ticareti yapmaktadır" diyen Tezcan, "Bu açıkça suçtur. SADAT bunları yaparken öbür taraftan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği ASSAM adlı bir kuruluşun eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere Asrika adı altında bir devlet kurarak anayasal düzeni değiştirme hedefi olduğunu açıkça ifade etmektedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise burada yaptığı açıklamada, "Cesur savcılara ihtiyacımız var. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. SADAT'la ilgili başvurumuzu cumhuriyet savcıları, siyasi iktidarın baskısı altında hissetmezse zaten gerçek ortaya çıkacaktır" diye konuştu.