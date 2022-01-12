CHP’den ped fiyatları için teklif: Vergi yüzde 1’e düşürülsün

CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kadınların menstrüel dönemde temel ihtiyaç olarak kullanmak zorunda oldukları ped ve diğer ürünlerdeki vergi oranının düşürülmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, regl ürünlerinden alınan yüzde 18 oranındaki verginin yüzde 1’e düşürülmesini içeriyor.

‘Erişim garanti altına alınmalı'

Bir kadının hayatında ortalama 2 bin 535 gününde regl olduğunu belirten Dr. Yüceer, “Bu rakam yaklaşık yedi yıla tekabül etmektedir. Bir kadın hayatı boyunca ortalama 11 bin tampon, hijyenik ped kullanmaktadır. İngiltere’de yapılan bir hesaplamaya göre kadınları hayatlarının 38 gününü kadın hijyen ürünlerini alabilmek için çalışarak geçirmektedir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) regl hakkında doğru ve yararlı bilgiye erişim, regl hijyeni malzemelerine erişim, malzemelerin değişimi için gizlilik sağlayacak tesislere erişim, su ve sabuna erişimin garanti altına alınması gerektiğini ifade etmektedir” dedi.