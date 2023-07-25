CHP'den 'para alan gazeteciler' iddiasına açıklama: 'Haberlerin tamamı gerçekdışıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV ile sözleşmelerinin tek taraflı bitirildiğini açıkladığı belediye başkanları ile toplantısında ismini vermediği bazı gazetecilerin parti genel merkezine karşı operasyon yürüttüğünü öne sürdü.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu toplantıda “Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu haberin ardından 'Türk Savunma Teşkilatı' isimli bir Twitter hesabı gazetecileri hedef alan paylaşımlar yapmaya başladı. Hedef alınan gazeteciler arasında olan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'nun isimleri açıklamasını istedi.

CHP: Haberler gerçekdışıdır

CHP Doğrulama isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çeşitli haber sitelerinde, bazı saygın gazetecilerin isimleri geçirilerek; Partimizden sözleşme karşılığı ücret aldıkları yönünde yapılan haberlerin tamamı gerçekdışıdır. Partimizin tüm hesapları AYM tarafından düzenli denetlenmektedir. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Çeşitli haber sitelerinde, bazı saygın gazetecilerin isimleri geçirilerek; Partimizden sözleşme karşılığı ücret aldıkları yönünde yapılan haberlerin tamamı gerçekdışıdır.

Partimizin tüm hesapları AYM tarafından düzenli denetlenmektedir.

Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. — CHP Doğrulama (@ChpDogrulama) July 24, 2023

Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde açıklama yaptık

TV100'e katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de konunun Kılıçdaroğlu'nun beyanlarıyla bir alakası olmadığını söyleyerek "Bu tekzip sabahtan beri özellikle Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na yönelik CHP'den sözleşme karşılığı para aldığı iddialarına yönelik bir yalanlamadır. Onun dışında kapalı bir toplantıda söylendiği iddia edilen cümle üzerinden polemikler dahil olmak doğru değil. Bu arkadaşlarımız saygın gazetecilerdir. Bunun önüne geçmek amacıyla sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde açıklamayı yaptık" dedi.