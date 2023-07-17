CHP'den Özdağ'a yalanlama: Her iki protokolde de bakanlık ve MİT maddesi yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gizli protokol yaptıkları iddiasını yalanladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığı'yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla gizli protokol yaptıklarını iddia etti. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak şöyle yanıt verdi:

"Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca iki genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. Her iki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde yer almamaktadır."

'Erdoğan'ın Körfez'e teslim olmaya gittiğinin itirafı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine ziyareti öncesinde yaptığı "Türkiye'den BOTAŞ'ı satıyorlar gibi bir şey yok. Neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz" açıklamasına ilişkinse Öztrak “Bu açıklama öncelikle Erdoğan’ın Körfez’e teslim olmaya gittiğinin itirafıdır. Körfez şeyhlerine, krallarına, prenslerine peşkeş çekmeye hazır olduğunu daha uçağa binmeden onlara duyurması da gerçekten son derece üzücüdür” dedi.

'Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık'

Hükümetin pek çok düzenleme beklenirken Meclis'i kapattığını, ertesi gün zamların yapıldığını ifade eden Öztrak, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi.

Öztrak "Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye Meclisi tatile soktular, ÖTV artışını yapmadan önce. MYK toplantımızda CHP grubumuzun Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık. Türkiye'de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapamaz. Vatandaşlarımız hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemeler hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor, enflasyonu düşürecek bir programı bekliyor. Bunlar yapılmadıkça sosyal huzursuzluklar da hızla artıyor" diye konuştu.

Meclisi olağanüstü toplantıya çağırma kararında CHP'nin altılı masadaki partilerle hareket edip etmeyeceğine ilişkin soruya Öztrak'ın yanıtı "Grup yönetimimiz diğer grup yönetimleriyle de bu konuyu görüşecekler" şeklinde oldu.

Öztrak ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Yerel seçimde İYİP adaylarına destek iddiası

Yerel seçimlerde Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu bazı illerde aday çıkarılmayarak İYİP adaylarının desteklenebileceğine dair iddialar hakkındaki soruya ise Öztrak "Bunların tamamı hayal mahsulü ve uydurma" diye yanıt verdi.