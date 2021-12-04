CHP'den Mersin mitingi: 'Diktayı sandıkta alaşağı edeceğiz'

CHP'nin Mersin'de erken seçim çağrısıyla gerçekleştireceği mitingde onbinlerce kişi yer aldı.

Miting Kılıçdaroğlu'nun "gitti gidiyor tiran, geliyor gelmekte olan" sözleriyle kürsüye çağrılmasıyla başladı.

Mitingde 'Tayyip istifa' sloganları sonrası Kılıçdaroğlu, "Onun istifa etmesine gerek yok, göndereceğiz, demokrasi kuralları içinde göndereceğiz" dedi.

Konuşmasında dünkü TÜİK verilene tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Talimat gelmiş, indireceksiniz. Neden gittim, TÜİK verileri üzerinden memurun, emeklinin, asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar. Düşük verilerle açıklamaya çalışıyorlar. Bir de akademisyenler, uzmanlar var. Onlar yüzde 21, hocalar yüzde 58 diyor" diye konuştu.

"Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Saray'ın vesayetinden kurtaracağız, birlikte kurtaracağız, dostlarımızla birlikte kurtacağız" ifadesini kullandı.

Hesabı sandıkta soracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Diktayı sandıkta alaşağı edeceğiz" dedi.

'Sandıktan kaçmanın bir maliyeti vardır'

Sputnik'in haberine göre, partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel, miting alanında açıklamalarda bulundu.

"Bulundukları koltuklarda işgalci pozisyonundadırlar. Milletten kaçmaktadırlar. Gerçek hakem millettir. Bu vakitten sonra kendilerine güveniyorlarsa sandığın gelmesi ve hakemin kararı vermesi gerekmektedir" diyen Özel, "Sandıktan kaçmanın bir maliyeti vardır. O fatura seçimde çok daha ağır bir şekilde karşılarına çıkar" ifadesini kullandı.